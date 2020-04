Inc'Rock Festival : après l'annonce d'un report à septembre, beaucoup de doutes et de questions

C’est en principe un des premiers festivals en plein air de l’année. L’Inc’Rock Festival, à Incourt (en Brabant wallon), devait débuter ce jeudi soir et durer trois jours. Mais en raison de la crise sanitaire, cet événement qui attire près de 5000 personnes par jour, est reporté au week-end du 11 au 13 septembre prochain. Ce report avait été annoncé le mois dernier. Aujourd’hui, l’organisateur, Benoît Malevé, s’interroge. Il nous l’avoue : pour septembre, rien n’est garanti. Et beaucoup de questions se posent pour l’organisation d’un tel événement, en cas de feu vert des autorités.

Flou artistique

Les festivals, on le sait, sont interdits jusqu’à fin août. Mais pour la suite, c’est le flou total. Benoît Malevé, organisateur de l’Inc’Rock, garde un mince espoir pour que le festival reporté en septembre puisse avoir lieu. Mais à ce jour, il n’a reçu aucune consigne. "On pourrait peut-être envisager la tenue du festival en septembre, mais rien n’est moins sûr puisque beaucoup d’interrogations subsistent : quelles seraient les mesures sanitaires à respecter, comment la situation sanitaire va-t-elle évoluer dans le pays,… Je me dis que si on interdit les grands rassemblements jusqu’à la fin de ce mois d’août, il sera difficile d’organiser un festival qui attire cent fois plus de personnes, car l’In’Rock, c’est 5000 personnes à la fois, chaque jour.

Préparer au cas où

Comme pour forcer le destin, l’équipe de bénévoles de l’Inc’Rock prépare quand même l’événement pour septembre. "Nous avons déjà travaillé et nous poursuivons, au cas où les autorités nous donneraient leur accord pour septembre". En cas d’autorisation, il faudra évidemment revoir la formule pour assurer la sécurité sanitaire du personnel et du public. "Je pense que si l’édition 2020 a lieu, ce sera sans camping", souligne l’organisateur. "Mais ce sera aussi sans les navettes de bus. 150 festivaliers dans un bus, c’est évidemment impossible".

Comme il reste un mince espoir, le staff d’organisation a repris contact avec les groupes initialement programmés (Leto, 13Block, Zola, Alkpote, Gradur, Absolem, 4Keus, 47Ter, Jok’Air, Guizmo, Oboy, Mister Cover, Arcadian). "La quasi-totalité des artistes est disposée, sur le principe, à venir en septembre. D’autant que les artistes ont aussi enregistré des pertes depuis cette crise. Ils doivent assurer leurs rentrées financières. Ceci dit, même en cas de feu vert pour septembre, il resterait encore d’autres questions à régler".

Traverser la frontière

En cas d’autorisation du festival à la fin de l'été, les artistes étrangers doivent encore pouvoir faire le déplacement jusqu’à Incourt. "Nous avons beaucoup d’artistes français. Seront-ils autorisés à venir faire une prestation chez nous ? Nous ne savons pas encore", précise Benoît Malevé.

Pour Philippe Kopp, agent d’artistes, l’organisation des festivals en septembre ou octobre, est loin d’être évidente. "A partir du moment où l’on ne sait pas ce qui va être autorisé comme déplacement au niveau national, européen et international, cela va être très compliqué. Les artistes ont certainement envie de jouer, mais ils ne peuvent rien assurer avec certitude si les frontières ne s’ouvrent pas. Et si les autorisations sont données, elles seront accompagnées de consignes sanitaires strictes, ce qui supposera vraisemblablement un public limité. Du coup, les artistes voudront probablement renégocier leurs cachets".

Eviter les risques

Autre question pour laquelle l’organisateur de l’Inc’Rock n’a pas de réponse : en cas de festival en septembre, "quelles mesures de protection sanitaire devrons-nous appliquer ? Les parents laisseront-ils leurs ados se rendre aux concerts ? D’autant qu’avec une affiche assez rap, les adolescents devraient être nombreux à vouloir se presser au plus près de la scène. Puis, les plus grands oseront-ils y aller ?", se demande Benoît Malevé.

"A partir du moment où c’est autorisé, moi, je prends le risque d’y aller", commente Alexandre (30 ans), un habitué du festival brabançon wallon. "Après, je ne sais pas si les festivaliers pourront appliquer les mesures sanitaires. Par exemple, porter un masque pendant tout un festival, cela me paraît difficile. Je serais déçu si cette 15e édition n’avait pas lieu. Mais en cas d’annulation, je serai évidemment présent à l’édition 2021".

Option minimaliste

En cas d’interdiction de grands rassemblements pour le mois de septembre, Benoît Malevé envisage une alternative. "Ce serait un festival limité, par exemple, à 150 ou 250 personnes par jour, si nous avons l’aval des autorités. Bien sûr, nous serions loin de la formule habituelle ; mais nous souhaiterions alors, avec un média partenaire, assurer une captation des concerts. Cela permettrait aux festivaliers non présents sur place de pouvoir profiter d’une version virtuelle du concert. Cette option donnerait aussi une audience plus large aux artistes".

Impact financier

Même si l’Inc’Rock est moins impacté financièrement que d’autres grands événements, notamment en raison d’une équipe d’organisation bénévole, les questions financières restent importantes. Un simple report limitera les frais de préparation déjà engagés. Surtout si la province maintient son aide et que la Fédération Wallonie-Bruxelles confirme le contrat programme de 20.000 euros.

Mais en cas d’annulation de l’édition 2020, la facture sera plus salée. "Nous devrions toute de même garder le cap et assurer l’édition 2021. Nos bénévoles sont motivés".

Quant aux quelque 2000 tickets déjà achetés en prévente, ils seront soit remboursables, soit valorisables pour les prochaines dates autorisées.