Inauguration du mémorial George L. Price, dernier soldat canadien mort au combat en 1918

La Princesse Astrid, le Prince Lorenz, la gouverneure générale du Canada Julie Payette et Charles Michel étaient présents lors de cette cérémonie. Aménagé à l’endroit même où George Price perdit la vie en 1918, ce nouveau site est un hommage aux forces alliées du Commonwealth et en particulier envers les troupes canadiennes. Ce monument en l'honneur de George Price a été bâti grâce à la collaboration entre la Ville et l’Office du Tourisme du Roeulx, les autorités militaires canadiennes basées au SHAPE et des historiens locaux.