Inauguration du buste d'Hergé à Etterbeek dans son quartier d'enfance

Saviez-vous que c'est à Etterbeek qu'Hergé, l'auteur de Tintin, est né et a passé une bonne vingtaine d'années de sa vie ? La commune a voulu marquer le coup et inaugurer un buste du dessinateur, Place de Theux. Ou dites plutôt Place Hergé. Puisque la place et les rues alentours ont été rebaptisées - symboliquement - au nom de personnages des aventures de Tintin. Un buste inauguré sur la Place Hergé C'est comme s'il surveillait désormais la petite place de ce quartier calme d'Etterbeek. Le buste d'Hergé, de Georges Rémi, a été inauguré ce mercredi 29 mai par le bourgmestre Vincent De Wolf et par la seconde épouse de Hergé, Fanny Rodwell. Cet événement, Robert ne pouvait pas le manquer. Pire et képi vissé sur la tête, il cultive sa ressemblance avec le Capitaine Haddock "depuis toujours", parce que c'est "terrible comme il adore les albums de Tintin". Robert se souvient d'ailleurs avoir croisé Hergé quand il avait 8 ans, le temps a effacé la conversation, mais pas l'impression, "il était très timide".

Roger et son épouse, des riverains de la Place de Theux - © Tous droits réservés Georges Rémi est donc né dans ce quartier d'Etterbeek et il y a vécu une vingtaine d'années, à plusieurs adresses. Six déménagements en tout. Philippe Goddin a écrit une vingtaine de livres sur le dessinateur. Pour lui, marquer cette place de l'empreinte d'Hergé, "c'est logique. C'est un quartier qu'il arpenté, dans lequel il a vécu, où il a eu toutes ses émotions d'enfant, d'adolescent aussi. Il y a des notes dans lesquelles il parle de ses petites amies d'ici ou là et il cite des rues précises". Mais c'est aussi là, au numéro 34 de la rue de Theux " que sont nés Tintin et Milou ou encore Quick et Fluke donc ce n'est pas rien!" D'ailleurs ce qu'il vivra ici dans ce quartier sera source d'inspiration pour ces albums.

Philippe Goddin, auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur Hergé - © Tous droits réservés Il a eu dans ce quartier, toutes ses émotions d'enfant et d'adolescent Philippe Goddin raconte encore: "Un jour, il coupe les crins de la crinière de son cheval à bascule, il se fait enguirlander par ses parents, il leur a répond: 'Mais ça va repousser'! Et ça, c'est un gag qu'il a mis dans Quicke et Fluke!" Les bâtiments aussi, le tracé des rues de Bruxelles, d'Etterbeek se retrouvent aussi dans les albums de Tintin. Ces rues alentours ont d'ailleurs été rebaptisées, symboliquement. La rue de Theux est devenue la Rue Milou. Mais il y a aussi la rue Tchang ou encore celle du Général Alcazar.

Les rues du quartier ont été symboliquement rebaptisées par les noms des personnages de Tintin - © Tous droits réservés Capter en peu de temps, le Hergé de 58 Jusqu'ici, seule une plaque commémorative sur sa maison natale rue Philippe Baucq témoignait des racines etterbeekoises de Hergé. Le projet a mis un peu de temps à voir le jour. Et c'est un buste sculpté par Nat Neujean qui connaissait bien Hergé qui a été choisi pour se souvenir du dessinateur. Bertrand Neuman, le fils du sculpteur, se souvient des anecdotes que son père aujourd'hui décédé lui racontait à propos de ce buste: "Ca a été compliqué, Hergé n'aimait pas trop poser, il était souvent dans ses pensées. Pour mon père c'était l'un de ses plus beaux bustes, parce qu'il avait rarement eu des gens qui posaient aussi peu. Il était obligé d'aller à l'essentiel. Et il a capté le Hergé de 58". Nat Neujean signe aussi la sculpture de Tintin et Milou du Parc de Wolvendael à Uccle.