Inauguration des travaux de Mediapark, le nouveau quartier qui accueillera Media Square, le futur bâtiment de la RTBF

C’est un tout nouveau quartier qui prend forme à quelques pas du Boulevard Auguste Reyers à Bruxelles, là où se trouvent les bâtiments des médias publics belges, la RTBF et la VRT : Mediapark.

Pour célébrer le démarrage du chantier de ce futur quartier, la ministre des Médias et de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles, Bénédicte Linard était ce mercredi en compagnie de Baptiste Erkes, président du Conseil d’administration de la RTBF, ainsi que de Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF.

Mediapark ambitionne de devenir un quartier créatif et animé pour accueillir des logements, des écoles, des crèches, des commerces et être le lieu d’un nouvel écosystème média innovant.

Au total, ce sont 380.000 m² de bâti et 9,5 hectares de nouveaux espaces publics variés qui formeront ce nouveau quartier qui accueillera 1600 nouveaux logements et 24.000 m² carrés de commerces.

R TBF Média Square, l e nouveau siège de votre média de service public

Cet écosystème accueillera aussi le RTBF Média Square, le nouveau siège du média public des Wallons et des Bruxellois. Une nécessité pour votre média de service public pour qui l’organisation et l’implantation de ses anciens locaux ne répondent plus aux besoins actuels, tant dans les méthodes de travail que dans les modes de production.

Le nouveau bâtiment s’élèvera sur six étages et comprendra une superficie de plus de 38.000 m². Sa mise en fonction prévue est prévue pour 2024.