Inauguration de statues de Julien Assange, Chelsea Manning et Edward Snowden à Bruxelles

Les trois statues de bronze de l'artiste italien Davide Dormino qui représentent Julian Assange, Chelsea Manning et Edward Snowden sont exposées depuis ce mercredi après-midi place de la Monnaie, renommée symboliquement "place Julian Assange". Elles resteront visibles à cet endroit pendant trois jours.

Le Comité Free Assange Belgium et le groupe Belgium4Assange ont fait de ce mercredi une journée de soutien dédiée à liberté d'expression et d'information qu'ils ont appelée l'Assange Day. A l'approche de l'audience au Royaume-Uni où sera étudiée la demande d'extradition du fondateur du site WikiLeaks Julian Assange vers les Etats-Unis, les collectifs plaident pour sa libération.

Carta Academica, une organisation regroupant des universitaires engagés, a remis, entre 11h00 et 13h00 au Palais des Académies à Bruxelles, un Academic Honoris Causa aux lanceurs d'alerte Julian Assange, Chelsea Manning, Sarah Harisson et Edward Snowden. Diverses personnalités sont intervenues pendant la cérémonie, parmi lesquelles le directeur de l'information de la RTBF Jean-Pierre Jacqmin, la présidente de la Ligue des Droits Humains Olivia Venet et le président et cofondateur de Mediapart Edwy Plenel. Ce dernier a insisté sur la valeur fondamentale du droit de savoir en faisant référence à une maxime des révolutionnaires français de 1789 : "La publicité est la sauvegarde du peuple".

La sculpture "A monument to courage" représentant Julian Assange, Chelsea Manning et Edward Snowden a ensuite été inaugurée l'après-midi, place de la Monnaie, en présence de l'artiste Davide Dormino et des échevins bruxellois Khalid Zian et Delphine Houba. Des prises de paroles ont été organisées durant toute l'aprè-midi.

"Il (Julian Assange) considère que c'est une attaque frontale des Etats-Unis aux valeurs de la démocratie européenne", rapporte Me Christophe Marchand, son avocat. "Les Etats-Unis essaient d'imposer leur vue sur la liberté d'expression à l'Europe". John Shipton, le père de Julian Assange, était également présent : "Le rapporteur des Nations Unies sur la torture a indiqué que Julian souffrait des effets de la torture. C'est vrai. Le Royaume-Uni n'a pas respecté ses obligations envers les droits fondamentaux de Julian. C'est une chose terrible qui est arrivée".

Pour rappel, des documents secrets de l'armée américaine publiés en 2010 sur Wikileaks ont rendu public des exactions commises pendant les guerres menées en Afghanistan et en Irak après les attentats du 11 septembre 2001. Les Etats-Unis réclament l'extradition de Julian Assange, où il est accusé d'espionnage. Il est actuellement détenu, et a longtemps été soumis à un isolement prolongé, à la prison de Belmarsh, considérée comme le Guantanamo britannique.