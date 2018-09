Suite à l'action syndicale qui se tiendra demain 28 septembre, des perturbations sont à prévoir sur le réseau TEC. Selon le site internet, ce sont les provinces du Hainaut et de Liège qui devraient être les plus touchées.

"Les réseaux du TEC Charleroi, du TEC Liège-Verviers ainsi que les régions de La Louvière et de Mons connaitront des perturbations plus importantes." précise le TEC. Du côté du Brabant Wallon et de Namur-Luxembourg, "la majorité des services devrait être assurée.