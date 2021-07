Importantes perquisitions à Bruxelles dans le cadre d’un dossier concernant un réseau de prostitution sud-américain

La police de la zone de Bruxelles Nord a réalisé d’importantes perquisitions dans le cadre d’une affaire de prostitution de jeunes femmes en Région Bruxelloise, sa périphérie et dans le Brabant Wallon.

14 suspects ont été interpellés, dont 7 ont été mis à la disposition du juge d’instruction. Au total 23 jeunes femmes ont été identifiées comme victime dans ce dossier.

Le réseau est d’origine sud-américaine indique le parquet de Bruxelles. "L’enquête a permis de découvrir deux réseaux originaires de Colombie et du Brésil, qui se livreraient au recrutement, logement et placement de victimes dans la prostitution en Belgique et d’autres pays européens. Ces associations de malfaiteurs semblent organiser la prostitution des jeunes femmes auprès de clients trouvés via des annonces en ligne. Les prostituées doivent en retour remettre une partie de leurs gains et payer un loyer à l’organisation", communique le parquet de Bruxelles.

Le 8 juin 2021, la police locale de Bruxelles Nord avait exécuté 18 perquisitions, dans la Région bruxelloise et le Brabant Wallon. Ce mardi 27 juillet, une nouvelle perquisition a été effectuée à Woluwe-Saint-Etienne, dans la commune de Zaventem en périphérie bruxelloise. "Cette perquisition a permis de découvrir plusieurs documents en lien avec des sociétés et personnes connues du dossier. Les policiers ont saisi 7 sacs à main Michael Kors, 4 montres de marques, plusieurs documents de comptabilité illicite ainsi qu’un faux permis de conduire italien", précise le parquet.

Cette opération s’est déroulée sans incident ni blessé.