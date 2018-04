Importante saisie de drogues et d'argent liquide dans la région de Mons

Ce mardi, la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Mons-Tournai a procédé à sept perquisitions dans la région de Mons et à l’interpellation de cinq personnes, ceci en collaboration avec la zone de la police des Hauts Pays et de trois équipes cynophiles de la police fédérale.

Cette importante intervention, menée avec l’appui des unités spéciales, a mobilisé une quarantaine de policiers. Elle s’est déroulée dans le cadre d’un dossier pour trafic de stupéfiants instruit par un juge d’instruction de Mons.

Du cannabis, de la marijuana et des euros

L’opération a conduit à la privation de liberté et l’inculpation de cinq personnes dont une seulement a été placée sous mandat d’arrêt. Les quatre autres ont été libérées sous conditions.

Lors des perquisitions les forces de l’ordre ont saisi onze kilos de résine de cannabis et un kilo de marijuana, du matériel de conditionnement de stupéfiants et plus de 14.000 euros en cash.

L’enquête est menée par la section "Stupéfiants" de la Police Judiciaire Fédérale de Mons-Tournai, elle se poursuit sous la direction d’un juge d’instruction montois.