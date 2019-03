Importante pollution aux hydrocarbures à Braine-l'Alleud

Une importante pollution aux hydrocarbures a été constatée vendredi matin à Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. En cause: une brèche dans le réservoir de diesel routier d'un camion. "En voulant éviter le marché local, le chauffeur a mal pris son virage et a percuté la berme centrale", nous a précisé le bourgmestre, Vincent Scourneau.

Les sapeurs brabançons se trouvaient toujours sur la place du Môle, peu avant 10h00, où plus de 300 litres de mazout se sont déversés depuis un camion sur la voirie et dans les canalisations d'égouttage. Les opérations de pompage ont duré une partie de la matinée. Plusieurs camions de pompiers ont été mobilisés pour assurer le nettoyage de la place et des voiries souillées. "Juste après la fuite, des véhicules ont roulé dans le carburant. Les pneus ont entraîné le liquide sur environ 1km dans chaque sens de l'axe routier, soit 2 km de voiries souillées", nous a expliqué un officier de pompiers.

Quant au carburant qui s'est retrouvé dans les conduites d'égouttage, il est encore trop tôt pour dire s'il engendrera ou non de lourdes conséquences. "Lorsque la station d'épuration des eaux est prévenue à temps, elle met en place un bypass pour éviter l'arrivée des polluants dans le système de traitement des eaux", nous a expliqué un pompier.