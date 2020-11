Importante panne d'électricité dans le centre du Brabant wallon cette nuit

Plus de 8.500 foyers ont été privés de courant à partir de 4h20. A La Hulpe, Lasne, Rixensart, Genval, Rosières, Bierges, Limelette mais aussi à Overijse, de l’autre côté de la frontière linguistique.

Les équipes d’Ores, gestionnaire du réseau électrique, sont intervenues rapidement. Elles ont localisé l’incident à proximité d’une cabine de transformation, à Rosières, dans le quartier des Templiers, près du domaine de Beauséant. Il s’agit d’un court-circuit dans un câble souterrain. Manque de chance : ce câble alimentait la seule cabine de transformation en activité dans le secteur, l’autre étant à l’arrêt, pour un chantier "Elia".

"On savait qu’on devait marcher sur une seule jambe quelques temps et on a été victime d’un croche-pied", explique de manière imagée le porte-parole d’Ores, Jean-Michel Brébant.

Le courant a pu être rétabli vers 7h20 dans 80% des ménages. Vers 9h00, c’était presque un retour à la normale. Tous les ménages étaient réalimentés normalement. Tous sauf 60 foyers, très proches du transformateur où l’incident a été détecté. Eux seront alimentés en matinée par un groupe électrogène encore pour quelques heures.