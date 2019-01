L'opération a débuté tôt ce matin rue Plantin et dans les rues avoisinantes. Elle est orchestrée par la police judiciaire de Courtrai avec l’appui de la zone de police Midi. De nombreux agents et véhicules étaient mobilisés. Plusieurs perquisitions ont été menées. Mais on ignore encore pour quelles raisons. Plus d’informations à venir.