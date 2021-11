Importante opération de police dans les rues de Namur pour lutter contre l’insécurité

La police de Namur a communiqué les résultats d’une vaste opération de contrôles et de visibilité dans les rues du centre-ville les 20, 23 et 25 novembre. L’enjeu de l’opération était double : renforcer le sentiment de sécurité et lutter contre la petite criminalité (faits de violence et stupéfiants). Six lieux sensibles ont été ciblés : le square Léopold, la place de la Station, le Parc Louise-Marie, le square Omalius, l’UNamur et le Parc Astrid à Jambes.

81 policiers, avec l’appui de la police fédérale, ont été mobilisés durant ces trois jours ce qui a permis de contrôler 103 personnes et 2 véhicules. Il y a eu 14 arrestations judiciaires, 16 arrestations administratives, 16 PV pour séjour irrégulier, 13 PV pour détention de stupéfiants, 4 PV pour vente de stupéfiants, 1 PV pour rébellion, 1 PV pour port d’arme, 1 PV pour roulage.

En dehors de cette vaste opération de contrôle, la police namuroise assure que "des actions moins visibles sont toutefois organisées de manière très régulière, et ce non seulement dans le centre-ville mais également en périphérie".