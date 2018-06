Importante fuite d'eau entre Ottignies et la gare de Céroux-Mousty: le trafic ferroviaire est interrompu

Ce mardi matin, une grosse inondation a été signalée le long de la voie de chemin de fer entre Ottignies et Charleroi, plus précisément entre Ottignies et la gare de Céroux-Mousty. Le problème vient d’une conduite Vivaqua devant alimenter la capitale. La fuite est importante.

L’eau inonde en partie les voies de chemin de fer, ce qui nécessite l'interruption du trafic ferroviaire. Des navettes de bus ont été mises en place.

Pas la première fois

Les techniciens de la société Vivaqua, propriétaire de la canalisation, sont présents sur place. Ils doivent d'abord pomper le terrain inondé, afin de localiser et de réparer la fuite.

Ce n'est pas la première fois que cette conduite d'un mètre de diamètre est touchée par une fuite d'eau à Ottignies. Mais impossible de dire à ce stade si c'est la réparation précédente qui a lâché ou si la rupture s'est manifestée à un autre endroit.

Aucune ménage privé d'eau, assure Vivaqua

Cette importante conduite relie des lieux de captage à la région bruxelloise. Elle dessert également sur son passage plusieurs localités d'Ottignies et l'Axis Parc. Mais d'après Vivaqua, "d'autres sources d'alimentation ont été trouvées. Aucune habitation, aucun bâtiment n'est privé d'eau potable."