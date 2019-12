Important incendie près de la gare du Nord à Bruxelles, les riverains doivent fermer portes et fenêtres

Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment abandonné près de la gare du Nord à Bruxelles. Il n'y a pas de victime.

Sur les photos publiées par des internautes, on peut voir d’épaisses fumées s’échapper d’une zone en construction, rue d’Aerschot, du côté est, près des voies.

Dans l'après-midi, la bourgmestre de Schaerbeek faisant fonction Cécile Jodogne a indiqué que l'incendie était sous contrôle. Le foyer principal a été maîtrisé vers 14h30, a précisé Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Par mesure de précaution, un périmètre de mise à l'abri a été installé autour du lieu de l'incendie jusqu'à la place Liedts. Les services de secours demandent également d'éviter la zone pour leur permettre de travailler plus facilement. La circulation est interdite dans la rue d'Aerschot, la rue Rogier et la rue de Brabant. Les pompiers arrosent le bâtiment pour faire retomber les possibles petites traces d'amiante. Walter Derieuw assure que l'arrosage permet de faire retomber les poussières directement au sol. Par mesure de sécurité, il a été demandé aux personnes résidant dans le quartier de fermer leurs fenêtres et de ne pas ramasser de débris de l'incendie.