Important incendie en cours dans le centre de Ciney

Un important incendie est en cours rue Concorde à Ciney. Le feu s’est propagé à plusieurs bâtiments. D’après les premières informations communiquées par la zone de secours Dinaphi, le feu atteint au moins un restaurant, un magasin de meubles, une maison avec son garage.

Sur place, un habitant du centre de Ciney nous confirme l’importance de l’incendie, et ajoute :"Je vois en ce moment une partie du toit d’un entrepôt qui s’effondre. J’ai vu le feu débuter vers 14 heures du côté du magasin de meubles Mobilec et il s’est propagé à deux entrepôts avant de s’étendre encore. Les pompiers sont rapidement arrivés, mais ils étaient en trop petit nombre par rapport à l’importance du sinistre. Maintenant je compte de mon côté de la rue au moins sept véhicules. Il y en a encore de l’autre côté de la rue que je ne vois pas". Le témoin, Morgan Demoulin nous explique également que les habitations aux alentours ont été évacuées et qu’il y a un important dégagement de fumée.