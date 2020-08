Important incendie dans le centre de Bouillon

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, rue du Brutz, au centre de Bouillon, dans un bâtiment abritant le presbytère, a-t-on appris auprès de la zone de secours Luxembourg et du parquet.

L’alerte a été donnée par des voisins à 04h20. Aucun blessé n’est à déplorer. Les pompiers des postes de Bouillon, Paliseul, Florenville et Vresse-sur-Semois ont été envoyés sur place. La toiture et le grenier du bâtiment sont entièrement détruits. L’intervention s’est terminée mardi en début de journée. D’après le parquet, l’origine de l’incendie serait accidentelle. Selon Patrick Adam, le bourgmestre de Bouillon, le feu aurait pris dans le local des archives et il se serait rapidement propagé à la charpente. Les dégâts sont uniquement matériels. Les archives paroissiales auraient été détruites par les flammes. Les toitures des maisons mitoyennes ont été partiellement touchées et abîmées par l’eau déversée par les pompiers pour venir à bout de l’incendie. La commune va à présent reloger les deux prêtres qui occupaient le presbytère.