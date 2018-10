Un incendie s'est déclaré ce lundi peu avant 17h au numéro 5 de la rue Delbrouck à Grivegnée. Le feu était intense et a malheureusement coûté la vie à deux des occupants de cette maison particulière, le papa et un de ses enfants. Un autre enfant a été transféré aux Grands brûlés. La maman et le troisième enfant n'étaient pas présents mais ont été transportés aux Bruyères pour être pris en charge. Le sinistre n'est pas encore maîtrisé.