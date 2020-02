Immobilier : hausse spectaculaire des prix dans le Brabant wallon en 2019 (cartes)

Les communes où les prix des maisons sont les moins élevés sont Hélécine (195.000 euros), Orp-Jauche (215.000 euros), Rebecq (235.000 euros), Tubize (235.000 euros), et Jodoigne (240.000 euros).

Les communes où les prix des maisons sont les plus élevés sont Lasne (500.000 euros), Waterloo (400.000 euros), Chaumont-Gistoux (395.000 euros), La Hulpe (390.000 euros) et Rixensart (383.000 euros).

Les Belges ont décidément une brique dans le ventre. L’année 2019 a confirmé une hausse de l’activité immobilière en Belgique : + 8,9% sur tout le territoire. Et en Wallonie, c’est le Brabant wallon qui décroche la palme de l’augmentation des activités immobilières : + 13,9%. Une province où les prix des biens ont encore augmenté, selon les chiffres présentés aujourd’hui par la Fédération Royale du Notariat belge. Les immeubles de rapport, les fermes et les villas de luxe ont été exclus des calculs.

Prix des appartements

En Belgique, le prix médian d’un appartement s’élève à 200.000 euros en 2019. Dans le Brabant wallon, il grime à 230.000 euros. C’est plus élevé qu’à Bruxelles (où le prix moyen s’élève à 223.125 euros).

Dans le Brabant wallon, les appartements représentent à peine 20% du marché immobilier. Il est donc difficile de donner une estimation du prix pour chaque commune. Mais on notera tout de même le prix des appartements à Waterloo (280.000 euros), Rixensart (264.000 euros) et Braine-l’-Alleud (270.000 euros).

La commune où les appartements sont les moins chers est Jodoigne (185.000 euros).

Une baisse du prix de 5,6% est signalée à Nivelles, où le prix médian d’un appartement s’élève à 202.000 euros. Une baisse "à relativiser", selon Axelle Laine, candidat-notaire à Genappe. "Depuis quelques années, on avait des promotions immobilières qui tiraient les prix vers le haut. Mais on arrive au bout de ces promotions, donc on a moins de biens neufs à vendre, donc c’est normal que l’on arrive à une petite régression du prix."