Immobilier à Bruxelles: la prime Be home aux propriétaires occupant leur logement sera de 131 euros pour 2020

Le parlement bruxellois réuni vendredi pour la première fois intégralement en séance plénière par videoconférence a donné son feu vert à l'unanimité à l'adaptation du mécanisme d'indexation de la prime Be home pour empêcher une diminution de son montant.

Elle était initialement de 120 euros. Elle est passée à 130 euros l'an dernier. Elle sera de 131 euros dans le calcul du précompte 2020. Cette prime est octroyée depuis la précédente législature aux propriétaires bruxellois du logement qu'ils occupent dans la capitale pour compenser la hausse du précompte immobilier dont l'objectif est de toucher essentiellement les multipropriétaires.

La prime est directement déduite du montant du précompte à payer.

Le dispositif a été adapté de manière à empêcher que le montant de la prime Be Home 2020 soit inférieur au montant de la prime BE HOME 2019. En appliquant les règles d'indexation actuelles sans autre prise en considération, la prime Be Home 2020 ne se serait élevée qu'à 128 euros.

Pour le MR, la cheffe de groupe Alexia Bertrand s'est abstenue pour rappeler que le MR s'était opposé à la hausse du précompte immobilier sous la précédente législature.