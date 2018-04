Ils ont vécu 11 ans dans un logement alternatif rue Royale: "Une ouverture humaine fantastique !"

Pendant onze ans, des dizaines de personnes ont vécu ensemble dans un immeuble de bureaux désaffecté au numéro 123 de la rue Royale. Tout cela de manière légale, avec l'accord du propriétaire, la Région wallonne. Mais l'expérience se terminera fin octobre. Le bâtiment a été vendu.

Aujourd'hui, le secrétaire de l'ASBL 123 logements, Reginald de Potesta regarde en arrière avec fierté.

"Ça a été une aventure humaine fantastique ! Des centaines et des centaines de personnes ont habité plus d’un mois ou deux dans cette maison. On a organisé des dizaines et des dizaines de concerts par an. Il y a eu des milliers de nuitées, avec nos amis. Il y a eu énormément de passage. Soit des jeunes avec leur sac à dos, soit des SDF qui voulaient souffler un peu."

Mais ça a été aussi "l’un des premiers ateliers vélo d’auto-réparation à Bruxelles, poursuit notre interlocuteur. Aujourd’hui, il y en a 14 dans la capitale. Ça a aussi été un lieu où il y a eu une table d’hôtes, pendant près de dix ans. A présent, il y a des tables d’hôtes presque chaque jour de la semaine dans Bruxelles. Quelque part, ça a été une œuvre pionnière. Et on aimerait beaucoup que cela continue."

Les habitants du 123 rue Royale cherchent donc un nouveau lieu pour poursuivre leur expérience de logement alternatif.