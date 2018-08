Ils ont changé de vie (2/5) - Fanny Deplanque: de prof de gym à esthéticienne

Jeune diplômée en éducation physique mais déçue de la réalité du métier, Fanny a décidé de changer de vie, il y a plus d’un an, pour devenir esthéticienne. Et entourée de musique douce et d’une ambiance chaleureuse, son institut de beauté de Peruwelz ne s’apparente évidemment en rien à son ancienne et brillante salle de gymnastique.

" Aller au boulot avec des pieds de plomb, ce n’était plus possible. Alors, qu’ici, les clientes ressortent hyper contentes. C’est la récompense que j’ai maintenant, dans mon boulot ".

Un plaisir de travailler qu’elle n’a jamais trouvé auprès des enfants.

" Lors de mes stages, j’aimais bien. Mais une fois arrivée dans la vie professionnelle, je me suis rendue compte que je n’avais aucune patience avec les enfants. Ce qui est plutôt mal tombé ", rigole Fanny.

Après ce constat, elle décide donc de se réorienter vers son nouveau métier. " Je travaillais la journée à l’école et puis c’est moi qui me retrouvais sur les bancs le soir. J’ai été ensuite diplômée. Et je me suis lancée ".

Indépendante depuis un an, elle ne regrette pas son ancienne vie. Même si l’insécurité de son statut, par rapport à un contrat de professeur, l’a parfois effrayée. " Du jour au lendemain tout peut basculer. Pour le moment, ça marche mais qu’est ce qui me dit que dans trois ans, cela fonctionnera encore. Mais je ne vois pas les choses négativement non plus ", sourit l’esthéticienne qui compte beaucoup sur le bouche à oreille pour élargir sa clientèle.