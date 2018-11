Ils font revivre d'anciennes roues à aubes pour produire leur propre électricité

"Il y en a beaucoup qui l'on pris pour un fou, mais un beau jour il a commencé à faire un plancher. Il a trouvé un arbre, il l'a conduit à la scierie, il a fait les plans et un an et demi après, sa roue tournait" se souvient Franck.

L'histoire se déroule dans le petit village des Forges sur la commune de Stoumont. Là-bas, seulement une vingtaine de maisons mais une roue comme on en voit peu. Depuis 30 ans, elle tourne grâce à la Lienne et au travail d'un homme: le père de Franck. A l'époque, cette construction lui prendra près de 1000 heures.

"La première chose à faire était de trouver un nouvel axe. Il fallait des nouveaux bois parce qu'ils avaient cassé, la roue avait quand même souffert. Ma mère a une propriété en face avec des "Mélèzes" et des "sapins de Douglas". J'ai coupé les bois. Ça a l'air tout simple comme ça mais une fois qu'on démarre ce n'est plus si simple" dit-il en souriant.

Mais en septembre 2017, l'axe de la roue se brise. Le père de Franck n'est plus... C'est à ce moment-là que son fils décide d’honorer sa mémoire et en juillet dernier, il commence la reconstruction qui lui prendra finalement trois mois.

Il font revivre d'anciennes roue à Aubes pour produire leur propre électricité - © Tous droits réservés

Produire son électricité



D'ici la fin de l'année, l'objectif de Franck est de produire de l'électricité. Une idée déjà concrétisée par Raphaël Galand à Orp-Jauche dans le Brabant Wallon. Il y a un an, il rachète à son grand-père cette propriété équipée d'un vieux moulin, celui de Jauche-la-Marne. Il veut exploiter son potentiel.

"En appelant un installateur, il m'a dit qu'il y avait moyen de faire 20000 kwh/an, ce qui est assez conséquent étant donné qu'un ménage normal consomme entre 5000 et 6000 kwh. Je me suis dit qu'il y avait une opportunité." Raconte Raphaël.



Finalement, la première année s'est avérée plus rentable que prévu. En tout, le moulin a produit plus de 26000 kwh. Beaucoup trop pour Raphaël qui réinjecte sur le réseau tout ce qu'il ne consomme pas. Aujourd'hui, grâce à cette énergie verte, ce jeune père de famille vit différemment. Il n'a pratiquement plus recours au gaz de ville. Sa prochaine étape est d'installer une pompe à chaleur afin de véritablement dire adieu aux énergies fossiles. Il aimerait également acheter une voiture électrique qu'il rechargerait avec le moulin. Il devra néanmoins attendre encore 8 ans pour être rentable.