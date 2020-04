Ils fabriquent des blouses pour les hôpitaux

C'est une salle aménagée en atelier de couture. Ici, normalement, LouvExpo propose des salons et des activités événementielles, mais depuis le début du mois, c'est devenu l'un des endroits où se retrouvent les bonnes volontés louviéroises. Ici, on assemble, selon le patron dessiné par Mauricette, une dame du CHU Tivoli qui a rapidement compris comment reconditionner les textiles de la "maison" en temps de crise, on assemble donc les blouses qui sont essentielles pour le personnel médical dans l'hôpital tout proche.

Le travail a démarré dans la cafeteria de l’hôpital, mais pour des raisons évidentes de sécurité, le groupe s'est dirigé vers LouvExpo. Médecins sans frontières a fournit du textile, une entreprise liégeoise découpe et permet de gagner du temps... C'est le royaume de la débrouille, avec un effet salvateur pour la gestion des stocks du Tivoli.

Petites mains essentielles...

Martine Goret travaille normalement au labo de l'institution, mais depuis le début du confinement, elle se rend utile en exploitant son talent de couturière : " Nous sommes une quinzaine, c'est un petit groupe calme où chacun se respecte et produit en silence. Nous avons l'impression de nous rendre utiles pour les autres... "

Et comment !

Martine est l'une de ses petites mains invisibles qui semblent pallier à cette rupture de stock que l'on n'avait pas vu venir. " Nous allons produire six ou peut-être sept mille blouses confectionnées grâce à ce travail de l'ombre... " , renchérit Lionel Leclercq qui coordonne l'atelier. " Nous commençons à manquer de bras et chaque personne qui souhaite venir nous donner un coup de main est la bienvenue. Avec ces machines à coudre, ce n'est vraiment pas compliqué et l'on apprend très vite à réaliser une blouse. "

Chaque jour, ils sont une quinzaine à se relayer de la sorte.

Petites mains invisibles mais essentielles.