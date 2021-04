Ils chantent sous les fenêtres de leurs compagnons de chorale

Les Motivés sont en tournée ce vendredi matin. Réveillés tôt pour débarquer sous les fenêtres des autres chanteurs de leur chorale. Trois choristes entament une berceuse africaine dans les rues de Monceau-Sur-Sambre. À leur fenêtre, Monique et Eric répondent en chœur. Quelques éclats de voix pour prendre des nouvelles les uns des autres. Et ensuite le couple descend sur le pas de sa porte pour nous expliquer la solitude et l’isolement qu’ils vivent. "Je trouve que toute cette pandémie devient vraiment très longue", explique Monique. "On n’en peut plus. On ne voit plus personne et on est enfermés. On essaie de téléphoner pour garder des contacts mais franchement c’est dur. On essaie encore parfois de chanter à la maison. Mon mari joue du piano et on s’offre des moments de liberté comme on peut."

Pour Annie Dubreucq, l’une des chanteuses en tournée improvisée, "Notre chorale est inclusive. Tout le monde peut venir chanter. Que l’on soit bon chanteur ou non. Et nous essayons de garder un contact chaleureux entre nous. Tout ça a disparu depuis plus d’un an." La chorale s’est aussi produite dans des associations pour personnes porteuses de handicap ou chez Fedasil. "Et à chaque fois, nous avions un choriste en plus qui nous rejoignait. Mais tous ces gens se sentent fort seuls et nous ne pouvons plus accepter ça."

Un clip vidéo aussi pour rouvrir la culture