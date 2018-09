Il y aura une troisième liste à Neufchâteau, d'inspiration citoyenne

"Quand j'ai compris qu'il n'y aurait que deux listes à Neufchâteau, j'ai craint un combat de coq à coq. Ça ne va pas !", nous explique Olivier Pierret, agriculteur à Tronquoy, à l'origine de la liste. "De par ma profession, on est en train de se rendre compte dans le monde agricole que le politique nous bluffe quand même beaucoup. Quand je vois la politique agricole menée par la Région wallonne… Par exemple : nos deux députés qui signent main dans la main des traités internationaux qui sont défavorables aux agriculteurs et à l'environnement."

A Neufchâteau, face à la liste "Agir-Ensemble" emmenée par le Député-Bourgmestre Dimitri Fourny et "Pour vous" menée par le Député Yves Evrard, il y aura une troisième liste d'inspiration citoyenne et intitulée" la 3ème piste". Histoire de dire que les élections à Neufchateau ne se résument pas à un duel, un combat entre Dimitri Fourny et Yves Evrard…

Une liste montée en deux mois

Olivier Pierret, on l'a dit plus haut, est agriculteur. "Pour le dire dans un langage plus imagé que je maîtrise mieux et qui vient du monde agricole : je suis plutôt "fourche-marteau-brosse". Et j'avais besoin d'une personne à mes côtés qui soit plus "stylo-ordinateur-réunionite" (sourire)."

D'où l'association avec Marline Clementz. "Je m'étais déjà mobilisé à ses côtés pour notre école et d'autres actions. Ici, j'ai été la trouver en lui proposant de monter une liste à deux. Certes, le défi est grand car on a monté notre liste en deux mois à peine. Là, elle est pratiquement complète. Cela dit, je me sens tout petit car on y trouve des personnes avec un paquet de compétences que je n'ai pas moi-même."

Leur programme ?

La réponse de Marline Clementz, tête de liste, est très claire : "la bonne gouvernance, la citoyenneté et les circuits courts, ainsi que la mobilité (…) La commune étant l'instance la plus proche du citoyen, il faut que chacun prenne sa place !"

Une condition sine qua non, également: "Nous voulons que le bourgmestre n'ait que ce mandat-là ! Car sinon il y a conflit d'intérêt : on mène une politique à la Région et on fait l'inversa à la commune."

Autre point indiscutable pour "la 3ème piste": "Notre programme d'abord ! Nous voulons que notre programme soit accepté par l'autre candidat avec qui nous travaillerons."

La liste complète sera dévoilée prochainement.