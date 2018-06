Il y aura bientôt une "Maison de l'Adolescent" à Namur

La "Mado", comme on l’appelle, sera ouverte à tous les jeunes entre 11 et 25 ans.

L'adolescence, une période de la vie qui amène son lot de questions. Ce sera donc un endroit où ils pourront trouver des réponses.

Comment va-t-elle fonctionner ?

C'est une sorte de guichet unique. Un endroit où le jeune va pouvoir parler de n'importe quel problème, grave ou moins grave : sexualité, drogue, difficulté financière... Un conseiller généraliste va d'abord l'écouter et puis le réorienter vers une structure spécialisée.

"Une jeune fille par exemple qui rencontre des difficultés avec son petit copain peut venir poser des questions, explique Anne-Sophie Fontaine, l'une des coordinatrices. Au bout d’un ou deux rendez-vous, on va l’orienter vers un centre de planning familial. Peut-être que six mois plus tard, elle reviendra nous voir parce qu’elle a des soucis d’insalubrité dans son kot… En fonction des besoins du jeune dans son parcours de vie, il peut venir les déposer à la Maison de l’Adolescent."

Ce sera donc un point de chute quand on ne sait plus où aller. Parce que, très souvent, si les jeunes abandonnent leurs démarches, c'est parce qu'ils ne savent pas où trouver l'aide dont ils ont besoin. "C’est souvent au jeune lui-même d’aller frapper aux bonnes portes. S’il a des questions plutôt liées à sa formation, ou médicales… il devra aller voir tel type d’intervenant. Et finalement, parfois, c’est tellement compliqué de savoir à quelle porte frapper, qu’il n’y va plus ! Et nous, on veut accompagner cette transition entre la minorité et la majorité."

Orienter les ados, c'est ce que fait déjà en partie Infor-Jeunes mais plutôt à propos des études, la future Mado namuroise englobera donc une mission plus large.

Un projet-pilote sera lancé en septembre, la Province de Namur et ses partenaires espèrent ouvrir la Mado au début de l'année prochaine.