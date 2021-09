Il y a exactement cinq ans, Caterpillar Belgium fermait son usine de Gosselies

L’annonce fut un choc immense pour les 2200 travailleurs du site carolo mais aussi pour les dizaines de sous-traitants du constructeur américain d’engins de génie civil.



Après le coup de massue, il y a eu de longs mois de négociations et la procédure Renault. Puis vinrent les premiers départs et l’installation des cellules de reconversion jusqu’à la cession du site à la Région wallonne.



Cinq ans plus tard, à Charleroi, personne n’a oublié cette journée noire.



Il est un peu moins de 9 heures ce vendredi 2 septembre 2016 quand le couperet tombe : Caterpillar à Charleroi, c’est fini. Pour la direction américaine du groupe, les coûts de fabrication à Gosselies restent trop importants. Même si le site est rentable, il ne rapporte plus assez. Caterpillar préfère fabriquer ses pelles hydrauliques et chargeuses sur pneu ailleurs, là où ça coûte moins cher.



Et d’un revers de la main, on balaie plus de 50 années de présence dans le bassin industriel carolo.



Antonio Cocciolo, le président de la FGTB Métal Hainaut/Namur, a travaillé 27 ans chez Caterpillar et il témoigne : "Les travailleurs, pendant 50 ans, ont construit cette usine. Ils avaient un niveau professionnel extraordinaire et les travailleurs considéraient que c’était leur entreprise. Bien sûr c’était une multinationale mais c’était leur entreprise. Ce sont eux qui l’ont fait fonctionner. Donc vous imaginez que l’annonce, d’une manière unilatérale, par la direction de fermer la boîte a été un choc terrible."



La procédure Renault de licenciement collectif durera 6 mois. Les cellules de reconversion mises en place jusqu’en mai 2019 accueilleront 1600 travailleurs. Un bon millier d’entre eux pourra retrouver un emploi.



Julie Merten est, elle, devenue boulangère, du côté de Peruwelz : " Quand ça a fermé, je me suis demandé ce que j’aimais faire dans la vie ? J’aime bien produire des choses avec mes mains alors que je faisais jusque-là un travail essentiellement administratif. Et, de là, je me suis demandé ce qui donnait du bonheur et qui ne connaît pas la crise. Et je me suis dit que le pain et la pâtisserie, ça marchera toujours."



Les derniers salariés ont quitté l’usine fin décembre 2017. Six mois plus tard, Caterpillar cédait son site carolo à la Région wallonne.



Aujourd’hui, les 100 hectares du site restent vides. Après la piste des voitures électriques chinoises, c’est celle d’un parc d’attractions Legoland qui est toujours à l’étude.