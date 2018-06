Il y a de moins en moins de militaires en rue à Bruxelles…

Au total, à l'heure actuelle, 550 militaires sont encore déployés dans les grandes villes et principalement à Bruxelles. Ils étaient 750 au mois de février et 1250 en septembre dernier. Il faut dire que le niveau de la menace est repassé à 2 au début de l'année, sur une échelle qui en compte 4.

Après un peu plus de deux ans et demi de présence militaire dans les rues de Bruxelles, croiser un soldat en uniforme, lourdement armé, est presque devenu anodin. "Avec le temps, on s’est habitué. Mais c’est vrai que la première fois, on se demandait ce qu’ils faisaient en rue (…) Malheureusement, je dirais, cela fait désormais partie du décor."

Mais même si leur nombre a été divisé par trois depuis leur déploiement après les attentats de Paris, les militaires ne passent toujours pas inaperçus.

"On les retrouve principalement en centre-ville ou près du métro et des stations importantes (...) A la gare centrale et du Midi, il y en a aussi énormément ! Du côté de la Grand Place, aussi (…) Moi, ça me rassure un peu. Je me dis que cela découragera peut-être les personnes mal intentionnées et les incitera à rester chez eux…"

Moins de personnel mais toujours une bonne visibilité, la Défense a adapté son dispositif. "Depuis l’été 2017, suite à une décision du conseil des ministres, le déploiement est axé d’une façon beaucoup plus mobile, explique Dimitri Motaert, du syndicat libre de la Fonction publique. Malgré le fait qu’il n’y ait plus qu’un maximum de 550 militaires déployés en rue, le citoyen ne voit pas la différence car on travaille désormais d’une façon beaucoup plus "militaire"…"

Et les unités déchargées peuvent reprendre leur programme d'entraînements et d'opérations, fortement perturbé pendant plus d'un an et demi.