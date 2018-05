Il y a cinquante ans, mai 68: et à l'Université de Liège, que se passait-il? (vidéos)

Il y a tout juste cinquante ans, la France connaissait l'une des plus importantes mobilisations de son histoire récente. Etudiants et ouvriers descendent dans la rue pour contester le pouvoir incarné par le Général de Gaulle, le président d'alors. Et en Belgique ? La contestation gagne le campus de l'ULB, mais s'étend difficilement à d'autres secteurs de la société.

A l'université de Liège aussi, on manifeste... mais avec quelques semaines de retard. Le mai 68 liégeois démarre à la rentrée académique d'octobre. Au menu des revendications des étudiants : la liberté d'expression et la contestation du pouvoir incarné par le recteur Marcel Dubuisson dont ils réclament la démission. Fin octobre, un milliers de manifestants défilent dans les rues de Liège.

>>> Retrouvez d'autres archives de l'année 1968 sur le site internet de la SONUMA en cliquant ici.