Il y a cinquante ans, le chantier de la basilique de Koekelberg se terminait enfin

Du haut de ses nonante-trois mètres, on a parfois l’impression qu’elle a toujours fait partie du paysage bruxellois. Pourtant, en ce mois de novembre 2020, la basilique de Koekelberg n’est encore qu’une jeune quinquagénaire ! Ce n’est en effet qu’en 1970 que se termine ce chantier gigantesque, commencé soixante-cinq ans plus tôt. Si les toutes premières esquisses remontent à la fin du règne de Léopold I, c’est son fils Léopold II qui portera réellement le projet de basilique sur les fonts baptismaux. Le Roi des Belges souhaite alors un édifice inspiré du Sacré-cœur de Paris. Pour la construction, le choix se porte sur un vaste terrain dans le nord de Bruxelles, alors faiblement urbanisé.

Trop coûteux, le premier projet de style gothique est abandonné Premier projet de basilique de style gothique, abandonné après la première guerre mondiale - © Basilicakoekelberg Le premier projet architectural, de style gothique français du 13e siècle, prévoyait six tours de dentelles de pierre de cent mètres de haut ainsi qu’une septième tour de cent cinquante mètres. Il devra toutefois être rapidement abandonné. La première guerre mondiale et la reconstruction du pays imposent des économies. Pour financer la reprise des travaux, le cardinal Mercier s’adresse à la population le 29 juin 1919, depuis le plateau de Koekelberg et renouvelle l’intention de construire une basilique du Sacré-Cœur, en remerciement de la victoire. L’aménagement et l’extension des fondations existantes reprennent en 1926.

Dans les églises et les écoles, les Belges sont invités à participer au financement des travaux La coupole de 44.000 tonnes n'est pas encore terminée - © Basilicakoekelberg En 1940, la base du dôme est terminée mais la seconde guerre mondiale provoque un nouvel arrêt des travaux. La coupole n’est finalement achevée qu’en 1969 et la date du 11 novembre 1970 marque la date officielle de l’achèvement de la construction. Aujourd’hui encore, les plus anciens se souviennent. "Dans les écoles ou lors des messes, on organisait des collectes pour les travaux de la basilique", se souvient une paroissienne. "J’ai une brique à mon nom, lorsque j’ai fait ma communion solennelle en 1960 mes parents ont donné 20 francs à la demande du vicaire", se rappelle une autre. C’est que pour financer la poursuite du chantier, les appels aux dons privés ont longtemps perduré. Cela a marqué toute une génération et explique peut-être en partie les sentiments "mitigés" que la basilique inspire toujours 50 ans plus tard.

Une architecture art déco, dépouillée et qui a parfois déçu La sobriété de l'architecture art déco surprend toujours les visiteurs - © Tous droits réservés "Elle est moche", entend-on encore aujourd’hui. Pour les Bruxellois, elle est parfois la "Koekelique de baselberg", un peu comme si l’humour grinçant cachait encore une forme de déception, un demi-siècle après la fin des travaux. Jérémy De Lombaerde est guide au service tourisme et culture de la basilique. Il n’ignore pas les commentaires que l’édifice inspire et tente une explication : "Après avoir été sollicités pendant de longues années, les donateurs ont souvent été déçus." Pas assez décorée, pas assez grandiose malgré sa taille. "On est au début de l’art déco, l’intérieur, c’est vrai, est assez minimaliste mais la beauté de l’édifice est cachée dans les courbes et la sobriété des formes".

Une basilique de style art déco mais qui a évolué avec le temps Ces vitraux placés en 2017 sont l’œuvre de l'artiste Sud-Coréen Kim En Joong, ami du cardinal Danneels, - © Tous droits réservés Isabelle Vanebosse est guide conférencière à l’ARAU, Atelier de Recherche et d’Actions Urbaines. Elle emmène régulièrement des visiteurs découvrir ce bâtiment. La plupart du temps, c’est la première fois qu’ils y pénètrent. "C’est un édifice qui est un repère urbain même si les gens n’en ont jamais franchi la porte. Il y a ce dôme vert, la croix rouge qui brille la nuit. Le bâtiment de par sa taille accapare le regard. Certes, la basilique de Koekelberg revendique sa place de cinquième plus grande église du monde, mais pour cette passionnée, elle est surtout un bijou architectural art déco, qui offre une réelle homogénéité. "Même si l’ensemble témoigne d’une construction qui s’est poursuivie au fur et à mesure des moyens financiers disponibles".

Un repère urbain même si les gens ne la visitent pas La terrasse panoramique accessible avec un ascendeur offre une vue exceptionnelle sur la ville - © Tous droits réservés La décoration intérieure n’est pas encore totalement achevée. Elle se complète au fil du temps. En levant les yeux, on aperçoit d’ailleurs des carreaux blancs, qui attendent qu’un donateur généreux se manifeste. Les derniers vitraux, résolument contemporains ont été placés en 2017. Ils sont l’œuvre de l’artiste Sud-Coréen Kim En Joong. Un étonnant mélange de styles qui attire chaque année sur le site près de 32.000 visiteurs dont près de quatre-vingts pourcents viennent de l’étranger. Des catholiques mais aussi des curieux intrigués par la présence de deux musées et d’une galerie extérieure, accessible en ascenseur, offrant un panorama unique sur la ville. Plus d’informations sur l’histoire et les visites de la basilique (Hors période covid) sur la page Facebook : https://www.facebook.com/basilicakoekelberg