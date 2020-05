Il y a 20 ans, le Pass ouvrait ses portes à Frameries

Un anniversaire ce 5 mai, le Pass à Frameries a 20 ans tout pile. C’est en effet le 5 mai de l’an 2000 que l’on inaugurait le Parc d’aventures scientifiques. Cet anniversaire aurait dû être fêté dignement mais le Covid en a voulu autrement. La nouvelle directrice du Pass, Cris Rouveroy espère pouvoir rouvrir les portes au public mi-juin, "avec beaucoup de conditionnels" ajoute-t-elle prudemment. Car même si le Conseil de Sécurité a annoncé une possible ouverture des musées le 18 mai, la situation du Pass est particulière. "Tout est basé sur l’expérience, la manipulation, l’immersion... Une série de mesures de précaution sont donc à l’étude pour permettre d’ouvrir le site aux visiteurs, au moins en partie" (écouter les explications de Chris Rouveroy ci dessous).

Ce 20e anniversaire, c’est aussi l’occasion d’un nouveau baptême. Le Pass va changer de nom et de logo. "Une étude de notoriété a révélé que le nom actuel pose problème. Il veut dire autre chose en anglais et en néerlandais. Il pose aussi un problème de référencement (confusion avec le Museum Pass). Le nouveau nom va davantage coller avec la nouvelle identité du lieu, un "science center" ou on apprend de manière ludique et pédagogique, en immersion, l’apport des sciences à la société".

Eveiller l’intérêt de tous, et en particulier des jeunes, à l’importance des sciences et des technologies… Si le Pass a beaucoup changé en 20 ans, cet objectif-là est toujours le même. Pour le reste, le Pass a beaucoup appris des déboires de ses premières années. Il a fallu du temps pour faire oublier les critiques des débuts.

Mai 2000, une inauguration dans la précipitation

Quand le public découvre le Parc d’aventures scientifiques en ce début de millénaire, la curiosité est grande. A quoi ressemble donc ce nouvel outil pédagogique dont on nous dit qu’il va attirer à Frameries 300.000 visiteurs par an ?

On découvre la grande rampe, les espaces multicolores sortis de l’imagination de l’architecte français Jean Nouvel. Et puis il y a cette muséographie importée de la Cité des Sciences à Paris. Mais il y a quelques ratés aussi et les premiers visiteurs ne retiendront que ça. Les critiques fusent et beaucoup s’interrogent sur l’utilisation des subsides européens (fonds FEDER) pour construire ce qu’un économiste appellera alors une "cathédrale dans le désert".

Et pourtant, au fil des années, le Pass fonctionne et séduit toute une génération de jeunes visiteurs avec ses expositions interactives et ludiques. Mais les espérances en termes de fréquentation ne sont pas encore atteintes…

En 2012, grosse crise. Les subventions sont réduites, on évoque des risques de fermeture. Après de longues tractations et une réduction du personnel, le Pass est sauvé. Il se réinvente, vise davantage le public familial, tout en laissant une place importante aux scolaires. Peu à peu, le site se transforme, accorde plus de place à de nouvelles tranches d’âge et au divertissement.

2019 : record d’affluence avec 95.000 visiteurs pour les activités culturelles, auxquelles il faut ajouter les nombreux évènements privés et festifs qui attirent des dizaines de milliers de personnes sur le site…

Mais après 20 ans d’existence, une partie du public belge est encore à gagner. Il reste à convaincre le public non hennuyer de se déplacer jusqu’à Frameries, pour découvrir la science en s’amusant.

La nouvelle directrice se dit confiante : "les commentaires après visites sont positifs à 98%, explique-t-elle, une remarque négative qui revient souvent tient au fait que les visiteurs n’ont pas eu assez de temps pour tout faire !".

L’équipe du Pass espère donc accueillir son public mi-juin. Le nouveau nom pourrait être dévoilé le 1er juillet.