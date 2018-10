Il va arrêter de pleuvoir dans les musées du Cinquantenaire

L'image peu flatteuse de seaux d'eau dans certaines salles des musées du Cinquantenaire appartiendra bientôt au passé. Après un relevé complet des toitures et une étude approfondie, la Régie des Bâtiments a annoncé le début de la rénovation des toitures du Musée Art et Histoire, du Musée de l'Armée et d'Autoworld dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

Suite à des dégradations importantes de la toiture dues à l'usure du temps et en raison de fuites dans le toit: les toitures avaient déjà fait l'objet de travaux temporaires. Le nouveau chantier prévoit la rénovation de la toiture dans son intégralité par l'entreprise SIX BVBA. "Nous serons bientôt définitivement débarrassés des seaux et des fuites des toitures au musée Art et Histoire. Il s'agit d'un projet gigantesque, d'une surface de pas moins de 31 000 m² de toitures, l'équivalent d'environ six terrains de football sauf que contrairement à un terrain de football, il ne s'agit pas d'une surface uniforme, mais d'une combinaison de différentes constructions, de recouvrement de toitures, de verrières, ..." explique Zuhal Demir, la secrétaire d'Etat à la Politique scientifique. En effet, les toitures du Musée Art et Histoire sont composées d'une combinaison de charpentes en métal et béton et sont principalement recouvertes de zinc, coupée à plusieurs endroits par de grandes verrières.