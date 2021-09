"Il reconnaît être l’auteur du tir fatal" : le parquet de Charleroi inculpe un jeune homme de 28 ans pour le meurtre de Valério

Un individu, né en 1993, a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour homicide volontaire à la suite du décès d’un jeune homme de 21 ans mercredi soir à l’hôpital Marie Curie de Lodelinsart. Une information confirmée vendredi par le parquet de Charleroi. L’inculpé, qui a déposé la victime à l’hôpital en voiture, reconnaît être l’auteur du tir fatal.

La victime, née en mars 2000, a succombé mercredi soir à une blessure par balles au thorax du côté du cœur, après avoir été déposée à l’hôpital Marie Curie de Lodelinsart par une voiture avec deux personnes à son bord. Plusieurs personnes, dont les deux occupants du véhicule, ont été privées de liberté et entendues. "Les deux occupants du véhicule affirment avoir reconnu la victime qui se trouvait sur un trottoir ailleurs avant de la déposer à l’hôpital", avait expliqué Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. L’un des deux occupants de la voiture, né en 1993 et connu pour quelques histoires de droits communs, a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour homicide volontaire par la juge d’instruction. "Il a fourni une explication et reconnaît être l’auteur du tir fatal à la victime. Il dit s’être présenté au garage où travaillait la victime pour rencontrer son patron. Il était porteur d’une arme et en a fait usage de manière accidentelle, selon lui", a expliqué le parquet de Charleroi. Le jeune homme décédé était connu pour quelques faits de vols et de recels. Le parquet de Charleroi invite par ailleurs à "faire cesser la chasse à l’homme lancée sur les réseaux sociaux" contre un homme désigné comme l’auteur présumé des faits.