Il pourrait neiger sur nos routes cette nuit: le centre de crise de Wallonie appelle à la prudence

Les dernière prévisions météorologiques donnent à entrevoir la possibilité de chutes de neige cette nuit et demain matin. Cela concerne essentiellement les hauts plateaux de l'Ardenne ainsi que l'est de la province de Liège. Néanmoins, les températures au sol pourraient avoisiner les 0°C, c'est pourquoi le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police appellent à la vigilance.

"La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, confirme que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers", écrit le Service Public de Wallonie (SPW) dans un communiqué publié ce soir aux alentours de 20 heures.

"De bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales" devraient donc être maintenues. Néanmoins, la prudence est de mise pour les usagers qui doivent circuler cette nuit et demain matin. "Tous les automobilistes sont invités à vérifier le bon fonctionnement de leurs phares, le niveau de liquide du lave-glace et de bien nettoyer les pare-brises avant et arrière, ainsi que les vitres latérales et les rétroviseurs avant de prendre la route", indique le SPW.

Neige ou pas, les conducteurs sont invités à adapter leur vitesse et à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède. De plus, le communiqué indique qu'il est préférable de ne pas dépasser les épandeuses et anticiper les risques surtout aux endroits exposés. "Le Centre Régional de Crise de Wallonie, le centre Perex et la Police Fédérale de la Route recommandent également aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon", conclut cette série de recommandations.