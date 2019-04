Il n'y aura bientôt plus de départ d'ambulances depuis l'hôpital de Tubize

Le PIT, le service d'intervention paramédical qui remplaçait le SMUR depuis l'an dernier, sera en effet supprimé le 1er mai pour raison financière. Ce service est largement déficitaire : "le financement actuel ne couvrant que très partiellement les coûts de fonctionnement." Impossible dès lors de le maintenir sur fonds propres, selon Benoît Debande, directeur-général des hôpitaux du groupe Jolimont, dont l'hôpital de Tubize fait partie.

"Nous perdons près de 250.000 euros par an. Nous avons entamé des démarches auprès des pouvoirs locaux, des médecins généralistes, de la zone de secours du Brabant wallon et même au niveau du gouverneur de la Province, pour voir avec eux s'il était possible de trouver une solution à ce sous-financement. Malheureusement, aucune de nos démarches n'a abouti à un financement complémentaire. Nous avons donc dû nous résoudre à fermer l'activité. A partir du 1er mai, donc, le PIT ne sortira plus. Cela dit, il faut quand même savoir que la couverture de la prise en charge urgente de la région est toujours assurée par les trois SMUR (Soignies, Nivelles et Hal). Le PIT venait en complément à ces structures préexistantes. Désormais, seules ces dernières subsisteront."

Situé entre l'ambulance et le SMUR, le PIT était constitué d'un infirmier et d'un secouriste-ambulancier.

Notez encore que le bourgmestre de Tubize, Michel Januth, déplore cette décision de supprimer ce service d'intervention. Et son collègue de Rebecq, Dimitri Legasse, se dit carrément révolté. Quant au gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, il propose de réunir les différentes parties prochainement.