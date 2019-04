Il n'y a pas assez de structures pour organiser le parcours d'accueil des primo arrivants à Bruxelles

Un parcours qui sera obligatoire dès l'an prochain. Mais les bureaux d'accueil qui existent actuellement à Bruxelles ne seront pas suffisants pour offrir ce parcours à tout le monde.

Du côté francophone, deux BAPA - bureaux d'accueil pour primo-arrivants - traitent quelque 4000 dossiers par an. Via, le BAPA de Schaerbeek et Molenbeek, affiche complet. Le bureau d'accueil de Bruxelles dispose encore d'une marge de manœuvre. Côté flamand, le bureau d'accueil est agréé pour 3000 personnes.

Les deux communautés annoncent chacune leur intention de créer 1000 places supplémentaires. Cela permettra de donner des cours de langue et de citoyenneté à 9000 nouveaux arrivants hors Union européenne chaque année. Mais créer de toute pièce un BAPA en neuf mois, cela paraît peu probable.

"On a nous-mêmes créé tout cela en six mois : monter les équipes, les bureaux, s'adapter aux procédures… C'était un véritable challenge ! On l'a fait mais c'était vraiment très court comme délai pour tout mettre en place, commente Janaki Decleire, directrice de Via, la structure créée par Molenbeek et Schaerbeek. Maintenant, reste à savoir si on va utiliser les structures existantes pour tout mettre en place. La question est posée."

Étendre les capacités d'accueil des deux BAPA francophones de 2000 à 3000 personnes serait sans doute plus opportun que de créer une nouvelle structure. Cela risque toutefois de ne pas suffire. On estime entre 9000 et 13.000 par an le nombre de primo-arrivants concernés par un parcours d'accueil obligatoire.