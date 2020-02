Il manque des écrivains publics à Charleroi

Chaque semaine, les écrivains publics de Charleroi répondent à une cinquantaine de demandes. Ces bénévoles assurent des permanences durant lesquelles ils accompagnent les plus précarisés en les aidant par exemple à rédiger un courrier ou à entreprendre des démarches administratives. Ils sont actuellement débordés et ne peuvent plus répondre à toutes les sollicitations. Afin de renforcer l’équipe composée d’une quarantaine d’écrivains publics, le mouvement d’éducation permanente " Présence et Action Culturelles " lance une nouvelle formation qui débute ce 10 mars à Charleroi. Celle-ci s'étalera sur 22 jours jusqu’à au 4 juin. Toutes les informations se trouvent sur le site http://www.espace-ecrivain-public.be.