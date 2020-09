Plus de 500 offres d'emplois ne trouvent pas preneurs rien que dans le centre du Hainaut. Pour tenter d'attirer les jeunes vers ces métiers en pénurie, Epicuris, l'un des 24 centres de formation du Forem, organise des stages à Mons Expo. Plus d'une centaine de demandeurs d'emploi vont s'essayer aux métiers de bouche.

2000 mètres carrés transformés à la sauce "Top Chef"

Il manque des bouchers et des pâtissiers en Hainaut - © Tous droits réservés

A cause du Covid, Epicuris a dû déménager de ses locaux à Villers-le-Bouillet pour s'installer au Lotto Mons Expo sur plus de 2000 mètres carrés, idéal pour respecter les distances de sécurité. De grandes tables en métal version "Top chef" ont été installées pour y apprendre les "métiers de bouche": 12 boulangers, 11 pâtissiers et 24 bouchers viennent de démarrer leur cycle de formation. Jusque mi-décembre, ils seront coachés par des professionnels. Au terme de ce stage, il y a de fortes chances d'obtenir un poste "si on cumule les offres d'emplois pour les métiers de boulanger, de pâtissier et de boucher, nous avons 514 offres en souffrance sur la région Hainaut centre, c'est à dire des offres d'emploi qui ne rencontrent pas de main d'oeuvre disponible" explique Noémie Henry, la directrice d'Epicuris. Une prochaine session de formation démarrera le 21 septembre prochain. Des places sont encore disponibles.