Il manque 1 cm de béton sur une partie du nouveau tronçon de l'E42-E19

Le tronçon en question est situé entre Obourg et Jemappes. Mètre en main, il manque 1 cm de béton sur une partie du nouveau revêtement. Juste à hauteur du Grand Large. La couche de béton fait en effet 24 cm au lieu de 25. Et ce, sur quelques centaines de mètres.

Qu'est-ce que ça change, 1 cm en plus ou en moins ?

C'est vrai que cela paraît dérisoire… Mais cela a tout de même des conséquences. Sur le plan financier par exemple, cela signifie pas mal de camions en moins. La SOFICO, le gestionnaire, a averti l'entreprise responsable du chantier : elle ne paiera pas le béton qui n'a pas été installé !

Et puis, ce petit centimètre "oublié" peut aussi provoquer une usure plus rapide de l'autoroute. Des ingénieurs sont sur le coup. En fonction des résultats, il est possible que l'entreprise en charge des travaux doive refaire entièrement le tronçon concerné. Si c'est le cas, la SOFICO promet qu'il n'y aura pas de retard sur le chantier.

La fin de la réhabilitation de l'E19-E42 est prévue pour juin 2020.