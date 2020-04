Biodiversité: il faut stériliser le chat domestique pour protéger son cousin sauvage

La lutte paraît inégale : 3000 à 5000 chats sauvages face à 2,5 millions de chats domestiques en Belgique.

Les chats domestiques sont partout : en ville, à la campagne, dans les jardins, dans les salons, sur les toits, dans les rues… Les chats sauvages (aussi appelés chats forestiers) sont réfugiés dans les grandes forêts du sud du pays, même s’ils pointent régulièrement le bout des moustaches à l’orée des bois. C’est là justement, à l’entrée des villages, qu’ils peuvent faire de "mauvaises rencontres"…

Un peu comme le chien et le loup

"Les accouplements entre chats domestiques et chats sauvages sont fréquents, explique Vinciane Schockert, biologiste, spécialiste de la surveillance des mammifères protégés (Région wallonne – université de Liège). Il s’agit d’une même espèce, un peu comme un loup et un chien domestique."

Cette hybridation a été mesurée dans plusieurs études récentes réalisées sur des cadavres de chats sauvages retrouvés dans la forêt. "Selon les études, cette hybridation varie de 5 à 20%. Cela signifie qu’un chat sauvage sur 5 à 20 possède des gènes de chats domestiques."

A l’œil nu, cette hybridation est très difficile à voir. Les deux espèces sont morphologiquement très proches. "Le chat sauvage à une queue plus fournie et elle n’est pas effilée au bout. Il a des oreilles plus en pointe, et il est un peu plus haut sur pattes. Mais contrairement aux idées reçues, il n’est pas plus gros en moyenne que le chat domestique."

Le vrai chat sauvage pourrait disparaître

Le paradoxe, c’est que le vrai chat "de chez nous" c’est le sauvage (Felis silvestris silvestris), qui peuple nos forêts depuis des dizaines de milliers d’années. Sa population, comme celle de la plupart des grands prédateurs, s’est réduite comme une peau de chagrin à mesure que l’homme prenait possession des territoires : déforestation, agriculture, urbanisation… En Ardennes, il y a 50 ans, on trouvait plus de chats sauvages empaillés sur la cheminée des maisons que dans la forêt.

Le chat domestique (Felis silvestris catus), lui, a été importé d’Afrique il y a plusieurs centaines d’années. Très commode pour éloigner les rongeurs, il s’est rapidement imposé dans les campagnes avant de gagner les villes comme animal de compagnie.

Pourtant la stérilisation est obligatoire

Depuis que le chat sauvage est une espèce protégée (années 70'), la population ne diminue plus en Belgique. L’espèce a même tendance à étendre à nouveau son aire d’occupation vers le nord-ouest de la Wallonie. Mais cette hybridation rampante avec son cousin domestique fait planer la menace d’une autre manière : la disparition d’une lignée sauvage pure.

Pourtant, cela ne devrait plus arriver puisqu’il existe une obligation de stériliser les chats domestiques en Wallonie depuis 2016. "Malheureusement, cette nouvelle législation est loin d’être respectée, déplore Vinciane Schockert, notamment à la campagne."

Résultat : un tas de chats errants retournent à l’état semi-sauvage, c’est ce qu’on appelle des "chats harets". Ils occupent un peu la même niche écologique que les chats sauvages. Les risques de croisement sont alors décuplés.

Mais les chats harets n’ont de semi-sauvage que le comportement. Leurs gènes sont bien ceux du chat domestique et les portées de chatons qu’ils engendrent avec de vrais chats sauvages sont hybrides, ni tout à fait sauvages ni tout à fait domestiques.

Après avoir survécu à l’urbanisation et à la chasse au cours des derniers siècles, le chat sauvage de nos régions a rencontré son nouvel ennemi : le chat domestique non stérilisé.