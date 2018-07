Il écope de 21 mois de prison pour trafic de cannabis

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi deux individus à des peines de 3 mois et 21 mois de prison. Le premier, qui avait été intercepté à son retour des Pays-Bas avec du matériel de culture de cannabis, évoque une consommation personnelle. Le second, chez qui 2,3 kilos ont été saisis, affirme avoir servi de "nourrice".

Le 12 mars dernier, la police d'Anvers avait intercepté une camionnette suspecte revenant des Pays-Bas. A son bord se trouvait Elyace C., un jeune Carolo qui venait d'acheter du matériel de culture de cannabis. Une perquisition à son domicile a permis la saisie de 3.200 euros, 73 grammes de produits stupéfiants et deux tentes de culture équipées de lampes au sodium. Interrogé à l'audience, le prévenu a expliqué qu'il fumait 3 à 4 grammes par jour et que cette future plantation devait servir à sa consommation personnelle.

Une deuxième perquisition s'est déroulée chez le propriétaire de la camionnette, Xavier G., chez qui les enquêteurs ont découvert 2,3 kilos de cannabis, ainsi que plusieurs cartes SIM et un fusil à lunette. Le suspect a quant à lui expliqué qu'il servait de "nourrice", c'est-à-dire qu'il stockait les stupéfiants pour un certain Nordin qui n'a jamais été identifié.

"Cette quantité démontre qu'il ne s'agit pas de consommation personnelle", a déclaré le substitut Verbrigghe. "Nous sommes devant un trafic et les deux prévenus ont posé des actes préparatoires. Xavier G. est d'ailleurs en récidive spécifique et vient encore d'être signalé comme fournisseur dans un nouveau dossier." Le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis probatoire contre Elyace C. et 3 ans, avec sursis également, contre son coprévenu.

Le tribunal a toutefois estimé que, dans le chef d'Elyace C., il ne pouvait être prouvé plus qu'une consommation personnelle. Il écope donc de 3 mois de prison avec sursis. En revanche, Xavier G. est condamné à un total de 21 mois de prison, avec un sursis pour ce qui excède la détention préventive. Sa camionnette a également été saisie.