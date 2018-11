Ikea inaugure un "retail park" à Arlon pour accueillir d'autres enseignes

Ikea Belgique a officiellement inauguré, mercredi, sur l'esplanade de son magasin d'Arlon-Stepernich un "retail park", à savoir 10.000 m2 de nouvelles surfaces commerciales. Cinq entreprises viennent s'implanter à côté du magasin du géant suédois. Ikea présente cela comme "le regroupement d'enseignes complémentaires sur un même site", qui "répond à la demande des consommateurs et à l'évolution des tendances en matière d'achats".

Les sites de Mons et de Hasselt comptaient déjà un parc similaire. Les enseignes qui s'installent à Sterpenich sont actives dans les domaines d'équipement de la maison et des loisirs. Il s'agit d'Extra, Intersport, Light Gallery, Maisons du Monde et Plum'Art. Une sixième enseigne devrait venir s'installer dans la dernière unité. Les sociétés présentes y créent près de 60 emplois directs. En tant que propriétaire du site, Ikea Belgique a consacré 14,8 millions d'euros à l'aménagement de ce nouveau pôle commercial situé à proximité de l'autoroute E411 et des frontières belge, luxembourgeoise et française.