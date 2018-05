Idem Papers reprend ses activités en juin sous le nom de Virginal Paper

La nouvelle vient d'être confirmée de manière officielle, via communiqué de presse du ministre wallon de l'Économie, Pierre-Yves Jeholet (MR): la reprise de l'entreprise Idem Papers à Virginal (Ittre) par un groupe norvégien est effective, un an après la faillite de la papeterie industrielle. Elle s'appellera désormais Virginal Paper. L'entreprise se spécialisera dans la production de papier de spécialité à haute valeur ajoutée. Elle abandonne par contre la fabrication de papier autocopiant. "Nous désirons tirer profit de la demande importante et croissante du marché des étiquettes alimentaires et des produits d’emballage. Nous allons développer des produits haut de gamme à prix compétitifs!" indique le repreneur norvégien Terje Haglund dans le communiqué.

Pour ce faire, une septantaine de personnes devraient être engagées. Les recrutements vont démarrer, afin relancer progressivement l'outil pour pouvoir reprendre l'activité dans le courant du mois de juin. La volonté du repreneur est d'atteindre une centaine d'emplois d'ici plusieurs mois.

Le gouvernement wallon, via la Sogepa, a accordé un prêt de 3.100.000 euros pour finaliser la reprise. Elle devient ainsi actionnaire minoritaire de la société.