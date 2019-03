Idea va proposer à Clarebout un autre site que celui de Frameries

Proposer un site alternatif. C'est une des décisions issues de la réunion du Conseil d'administration de l'Idea de ce mercredi matin. Une réunion très longue et très attendue par les opposants au projet d'implantation d'une usine de production de frites à Frameries. Suite aux craintes exprimées et aux arguments développés par les comités "La Nature sans friture" et "Les Amis du Crachet", les administrateurs d'IDEA avaient annoncé qu'ils étudieraient la possibilité de retirer à Clarebout le "droit de préférence" qui lui avait été accordé (une disposition garantissant à cette entreprise un accès prioritaire au terrain concerné). Quelle conséquence juridique aurait une telle marche-arrière? Le bureau d'avocat consulté à ce propos a mis en garde les administrateurs. Un avis que résume le bourgmestre de Frameries, Jean-Marc Dupont (PS): "il apparait que dans l'état actuel des choses, il ne nous est pas possible de retirer le droit de préférence, ce serait légalement contesté par Clarebout et l'entreprise aurait gain de cause. Ces juristes nous disent que dans le dossier, il n'y a aucune raison factuelle objective qui permet de retirer le droit de préférence". Les administrateurs n'en restent pourtant pas là, ils ont décidé de recueillir un deuxième avis juridique. Quant aux riverains du site, ils ont fait savoir qu'ils consulteraient de leur côté leur propre avocat. Florence Defourny, membre du comité explique cette démarche: "ce n'est une question de manque de confiance mais vu les rebondissements connus depuis le début de ce dossier, on aimerait avoir un autre avis, en plus du leur".

L'autre grande décision issue de la réunion du CA est la volonté de proposer à Clarebout un site alternatif, la direction de l'intercommunale a été mandatée pour effectuer les démarches auprès de l'entreprise. Mais à supposer que Clarebout accepte une telle proposition, cela ne risque-t-il pas de déplacer le problème vers d'autres riverains? Voici ce que répond Marc Darville (PS) président d'IDEA: "il n'est pas question de déplacer une pollution vers un autre endroit, d'embêter des citoyens dans un autre lieu. Le but est de développer une industrie non-polluante, nous allons en étudier la faisabilité, nous allons mettre tout le monde autour de la table pour chercher un terrain plus approprié". Quant à savoir où se trouve ce terrain alternatif, pas de précision si ce n'est "dans la zone IDEA"...