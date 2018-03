IDEA et la SPGE remportent le prix des Smart City Award avec la station d'épuration du futur

Belfius Smart Belgium Awards est un concours visant à mettre à l’honneur des projets innovants et durables, contribuant à répondre aux défis de notre société.

Sélectionné parmi plus de 230 candidatures (émanant de grandes ou petites entreprises, de start-ups, d’écoles et universités, d’hôpitaux et de pouvoirs locaux), un jury d’experts indépendants a décerné le prix des Smart City Award > 30.000 habitants à IDEA et la SPGE pour leur projet innovant de séchage des boues issues de l’exploitation des stations d’épuration grâce à deux énergies renouvelables.