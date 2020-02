"Hypercitoyen", un documentaire pour un autre regard sur le Borinage

"Hypercitoyen, l’aventurier du patrimoine perdu" : c’est le titre du film documentaire de Pascal Rocteur. Le réalisateur rêvait depuis longtemps de rendre hommage à sa région natale. Il nous livre 50 minutes qui sentent bon le pagnon et la jatte de fraîche. Déclarer son amour au Borinage c’est bien, raconter une histoire c’est encore mieux. Et comme dans tous les bons récits, il fallait un personnage confronté à un obstacle. Le héros fut vite trouvé : Stephen Vincke, un photographe, auteur, reporter qui alimente depuis dix ans un blog consacré à sa commune, Frameries. Sur Blogsquetia, on trouve aussi bien des annonces pour chat perdu que des programmes de fêtes et d’activités culturelles. Mais le dada de Stephen, c’est le patrimoine. Au fil des années, il en a fait un vrai combat. On le voit parcourir les villages et les quartiers pour photographier les trésors oubliés, les lieux de mémoire dégradés, les monuments vandalisés… Il interpelle, il invite à l’action et il dérange, forcément. Entre la majorité communale et lui, ce n’est pas le grand amour. Dans le film, le monde politique réagit par la voix d’une échevine mais le bourgmestre Jean-Marc Dupont ne s’exprime pas. Dans le générique, une petite phrase indique qu’il n’a pas désiré s’exprimer.

Mais au-delà de la tension entre ce citoyen hyperactif et les autorités, c’est tout le sens de la mémoire que le film interroge. Cette histoire boraine pourrait se raconter ailleurs, dans tous les quartiers dortoirs qui ont perdu leur histoire, leur culture populaire et le récit commun. Pascal Rocteur nous démontre que sans connaître le passé du lieu où on vit, il est difficile de construire ensemble le futur…

Pour ce qui est de la forme, "Hypercitoyen" est un film rythmé, burlesque, pétillant et lumineux. Pascal Rocteur prend le total contre-pied de tous les clichés que l’on pourrait avoir sur le Borinage. Ne cherchez pas la grisaille et la misère, vous ne les trouverez. Par contre la gouaille et l’humour made in Borinage sont bien au rendez-vous.

Le film a été soutenu par la Province du Hainaut, Wallimage, la RTBF et le WIP (Wallonie Image Production).