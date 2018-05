Hygea rénovera ses trois sites et abandonne le projet d'Ecopôle

Il y a quelques années, à l'époque de sa collaboration avec la société Shanks, l’intercommunale Hygea avait imaginé un grand projet regroupant l'ensemble de ses activités et du personnel sur un seul et même site (hors recyparcs), à Havré. Le projet baptisé "Ecopôle" prévoyait notamment la reprise des activités de bio-méthanisation. Mais la rupture avec le partenaire privé a changé la donne. Le conseil d'administration a envisagé une autre option pour l'avenir: rénover et réorganiser les trois sites existants: Havré, Cuesmes et Manage. Cette deuxième option a été choisie dans la mesure où elle apparait comme beaucoup moins coûteuse. Cette décision du conseil d’administration a été expliquée ce mercredi par le président de l’intercommunale, Pascal Hoyaux et par le Directeur général Jacques De Moortel.