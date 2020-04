Hygea procédera à une collecte de PMC ce lundi 6 avril dans les communes reprises ce jour dans le calendrier

Suite à un manque d’effectifs, l'Intercommunale Hygea ne collectait plus les PMC et papiers-cartons depuis le 18 mars dernier. Ce lundi 6 avril, Hygea organisera un passage pour la collecte de PMC mais uniquement dans les communes pour lesquelles une collecte est prévue dans le calendrier.

Les communes concernées sont Ecaussinnes : zones 1 et 2, Merbes-Le-Château : zones 1 et 2, Mons zone 2 et Seneffe zones 1 et 2 .

Uniquement les PMC, pas les papiers-cartons

L'intercommunale insiste sur le fait que cette collecte concerne uniquement les PMC. Les papiers-cartons ne seront donc pas collectés. Il est donc demandé aux citoyens de ne pas sortir leurs déchets de papiers-cartons.

En fonction de l’effectif disponible, l’intercommunale communiquera sur la possibilité d’organiser d’autres collectes de PMC. Les citoyens sont invités à suivre l’évolution de la situation sur le site www.hygea.be et la page Facebook de l’intercommunale.