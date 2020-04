Hygea organisera ce lundi 20 avril des collectes de papiers-cartons là où le calendrier les prévoyait

L'Intercommunale Hygea prévoit des collectes de papiers-cartons ce lundi 20 avril selon le calendrier de collecte en vigueur. En raison du manque d'effectifs, les papiers-cartons n'étaient plus ramassés en porte-à-porte depuis le 18 mars dernier.

Dans quelles communes ce lundi 20 avril?

Les collectes de papiers-cartons et de PMC de ce lundi 20 avril concerneront uniquement les communes pour lesquelles des collectes de ce type sont prévues au calendrier à savoir : Ecaussinnes (zones 1 et 2), Merbes-Le-Château (zone 2), Mons (zone 2) et Seneffe (zone 2).



Conformément au calendrier de collecte également, des collectes de PMC uniquement (les papiers-cartons ne seront pas collectés) seront organisées ce lundi 20 avril dans les zones 1 des communes suivantes : Merbes-Le-Château (zone 1), Seneffe (zone 1).



Les citoyens ont la possibilité de consulter leur calendrier de collecte en ligne et vérifier dans quelle zone se trouve leur rue sur : https://www.hygea.be/profils/citoyen/votre-calendrier-de-collecte.html.

Pour la suite, confirmations au jour le jour

Comme c’est déjà le cas depuis deux semaines pour les collectes de PMC, Hygea analysera la situation chaque jour en fonction de l’effectif disponible. L’intercommunale communiquera la veille sur la possibilité d’organiser les collectes de PMC et de papiers-cartons prévues au calendrier le lendemain. Les citoyens sont invités à suivre ces informations sur le site www.hygea.be et la page Facebook de l’intercommunale.



Rappel des modalités de collectes pendant cette période



Les collectes de PMC et de papiers-cartons sont confirmées la veille du jour de collecte prévu au calendrier en fonction de l’effectif disponible, via les canaux de l’intercommunale.

Les ordures ménagères (sacs blancs) sont collectées. Ces collectes ont lieu aux dates prévues dans le calendrier de collecte.

Pour les communes de Seneffe, Estinnes, Merbes-Le-Château et Ecaussinnes uniquement, les déchets résiduels (conteneur gris ou sacs moka/bruns) et les déchets organiques (sacs verts) sont collectés. Ces collectes ont lieu aux dates prévues dans le calendrier de collecte. Pour ces quatre communes, les sacs blancs estampillés Hygea de 30 et 60 litres ne sont pas autorisés et donc pas collectés.

Pour Mons Intramuros et La Louvière Hypercentre, toutes les collectes prévues en soirée sont maintenues.

Les collectes en porte-à-porte prennent plus de temps que d’habitude, des tournées sont dès lors également réalisées l’après-midi et en début de soirée.

Des collectes de rattrapage sont organisées uniquement pour les ordures ménagères, les déchets organiques et les déchets résiduels. Ces dernières sont exclusivement annoncées via le site internet www.hygea.be et la page Facebook Hygea.

Attention!

Les citoyens dont les déchets n'ont pas été collectés et qui résident dans une zone pour laquelle aucune collecte de rattrapage n'est annoncée via les canaux précités, doivent rentrer leurs déchets et les présenter lors de la prochaine collecte prévue au calendrier.