Hygea ne ramassera plus les sacs-poubelles contenant des objets coupants ou piquants

Chaque année, lors des tournées de collectes en porte-à-porte, plusieurs collecteurs sont blessés par des débris de verre et autres objets coupants qui se trouvent dans les sacs. Ce n’est pas la première fois que l’intercommunale Hygea attire l’attention sur ce phénomène.

15% des accidents de travail

15% des accidents de travail sont dus à des coupures, raison pour laquelle Hygea rappelle aux citoyens de bien emballer ce type de déchets avant de les jeter dans le sac d’ordures ménagères.

Débris de verres, pics à brochettes, plats en verre cassés, couteaux se retrouvent régulièrement dans les sacs. S’ils ne sont pas emballés, ces déchets transpercent le sac et risquent de blesser les chargeurs lorsque ceux-ci les ramassent. Certains collecteurs se sont également blessés avec des seringues qui n’ont rien à faire dans un sac-poubelle.

L’Intercommunale précise que pour chaque collecteur blessé par ce type d’objet, l’absence est en moyenne douze jours en raison du risque d’infection voire, dans certains cas, de contamination.

La campagne de sensibilisation : 2 minutes, 12 jours off évités

Raison pour laquelle, dès ce jeudi 3 juin, les sacs-poubelles contenant des objets coupants (ou piquants) non emballés se verront apposer un autocollant de refus. Celui-ci invite les citoyens à retirer de leur sac (ou à emballer selon le type de déchets) les objets concernés et à le représenter lors de la prochaine collecte. L’autocollant rouge comporte par ailleurs une partie détachable qui permet de prendre connaissance des règles de tri.

Rappel des règles de tri

"Tous les déchets coupants ou piquants doivent être préalablement emballés dans plusieurs couches de papier (par exemple : du papier journal) et placés bien au milieu du sac pour éviter qu’ils ne transpercent les sacs-poubelles.

Les déchets spéciaux

Certains déchets coupants ne peuvent simplement pas être placés dans le sac d’ordures ménagères.

Les seringues

Les seringues doivent être placées dans un récipient hermétique et peuvent ensuite être apportées au recyparc dans l’espace réservé aux déchets spéciaux des ménages.

Les flacons et bouteilles en verre

Les flacons et bouteilles en verre (brisés ou pas) doivent être apportés dans une bulle à verre. Près de 1200 bulles à verre sont réparties sur l’ensemble du territoire d’Hygea.

* Les verres plats (vitrages, miroirs…), verres vitrocéramiques et ampoules électriques

Les verres plats, les verres vitrocéramiques (encombrants non incinérables) et les ampoules électriques (déchets d’équipements électriques et électroniques) doivent être amenés au recyparc".

Toutes ces règles de tri sont disponibles sur hygea.be